نيوزيلندا تجلي نحو 700 شخص جنوبي البلاد بسبب حريق غابات

محمد اسماعيل - القاهرة - ويلنجتون- أ ش أ:
أجلت السلطات النيوزيلندية نحو 700 شخص من بلدة "ويكفيلد" جنوبي البلاد اليوم الجمعة؛ بسبب حريق غابات يهدد المنطقة.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن سلطات الدفاع المدني أجلت أجزاء من البلدة واستخدمت استاد رياضيا كمركز لإيواء من ليس لديهم أصدقاء أو أقارب للمكوث لديهم، مضيفة أنه ما زال هناك أشخاص آخرين في البلدة البالغ تعدادها 3000 شخص في انتظار معرفة إذا ما كان سيتم إجلائهم، فيما فضل كثيرون مغادرتها.
وبدأ الحريق يوم الثلاثاء الماضي، وانتشر لمساحة نحو ألفين هكتار بحلول اليوم. وتعتقد السلطات أن الحريق بدأ بسبب شرارات صدرت من إحدى المعدات الزراعية.
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