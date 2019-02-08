هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب غربي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر فجر، اليوم الجمعة، ضواحي مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة الأرضية وقعت في الساعة الثانية و 52 دقيقة و 38 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووقعت الهزة الارضية في عمق 13 كم من سطح الأرض . ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

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