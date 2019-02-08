واشنطن تطالب طهران بوقف تطوير الصواريخ الباليستية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالوقف الفوري لكل الأنشطة التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك إطلاق المركبات الفضائية، وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية.
قال المتحدث باسم الوزارة، روبرت بالادينو- في بيان صحفي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة - "في تحدٍ للمجتمع الدولي يستمر النظام الإيراني في تطوير واختبار الصواريخ البالستية،
وأضاف البيان، أنه يجب التصدي لتجاهل إيران الصارخ للقواعد الدولية، كما يجب إعادة القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني.
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