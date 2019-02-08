إجلاء 700 شخص في نيوزيلندا بسبب حريق غابات

السلطات النيوزيلنديةوكالات:
أجلت السلطات النيوزيلندية نحو 700 شخص من بلدة "ويكفيلد" جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، بسبب حريق غابات يهدد المنطقة.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن سلطات الدفاع المدني أجلت أجزاءً من البلدة،واستخدمت ستادًا رياضيًا كمركز لإيواء من ليس لديهم أصدقاء، أو أقارب للمكوث لديهم، مضيفة أنه لا يزال هناك أشخاص آخرون في البلدة،
بدأ الحريق يوم الثلاثاء الماضي، وانتشر لمساحة نحو ألفي هكتار بحلول اليوم، وتعتقد السلطات أن الحريق بدأ بسبب شرارات صدرت من إحدى المعدات الزراعية.
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