القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت الشرطة البريطانية، أنه جرى العثور على جثة اللاعب الأرجنتيني، إيمليانو سالا، مهاجم فريق نانت الفرنسي، الذي انتقل إلى صفوف كارديف سيتي في الانتقالات الشتوية الماضية.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإنه تم التعرف رسميا على جثة سالا، عقب العثور عليها من قبل عمليات البحث، أول أمس الأربعاء.
واختفت الطائرة التي كانت تقل سالا (28 عاما)، بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي، من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت عائلة سالا قد وصلت إلى مدينة جرينزي مطلع الأسبوع الجاري، لاستئناف عمليات البحث، عقب جمع ما يقرب من 300 ألف إسترليني، قبل أن تكتب كلمة النهاية لقصة اللاعب الأرجنتيني.
وتم العثور على حطام الطائرة، التي كانت تقل شخصين هما سالا والطيار، من خلال عملية بحث قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة، بمشاركة المئات من المتبرعين، ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية تراجيدية: تأكيد وفاة اللاعب سالا بعد تحطم الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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