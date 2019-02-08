ملياردير أمريكي مشهور يتهم صحيفة بابتزازه وتهديده بنشر صور فاضحة

الخليج 365/ بغداداتهم رجل الأعمال الأمريكي صاحب شركة التجارة الإلكترونية، جوزيف بيزوس، صحيفة "ناشونال انكويرر" بابتزازه وتهديده بنشر صور له مع عشيقته وهما عراة.

وأكد بيزوس أنه يتعرض للابتزاز من صحيفة "ناشونال انكويرر"، التي تهدده بنشر صوره عاريا إلى جانب صور حميمية لعشيقته وهي تدخن السيجار.

وقال رجل الأعمال الأمريكي والذي تقدر ثروته بـ137 مليار دولار، إن الصحيفة تجرأت بإرسال تهديد كتابي بعد ابتزاز شفهي له بنشر الصور، التي قال إنها تتضمن 10 صور فاضحة له ولعشيقته بوضعيات شرحها كما وصفت في "رسالة الابتزاز" بحسب قوله.



وتطالب رسالة التهديد صحيفة "واشنطن بوست"، والتي يملكها بيزوس بالاعتراف بأن "ناشونال انكويرر" لا تتحيز في نشر أخبارها لأهداف سياسية، مؤكدة أن كشف محتوى الرسالة السرية سيؤدي إلى نشر الصور.

وكانت صحيفة "ناشونال انكويرر" المعروفة بتصيد الفضائح نشرت صورا تثبت علاقة بيزوس مع لورين سانشيز، المذيعة والممثلة الأمريكية.

وأوضح رجل الأعمال الأمريكي أنه استنجد بفريق محققين خاص لكشف كيفية تعرض رسائله للاختراق والتسريب للصحيفة وما إذا كانت هناك دوافع سياسية.

