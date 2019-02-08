صحيفة امريكية: الجيش الأميركي سينسحب بالكامل من سوريا نهاية الشهر المقبل

الخليج 365/ بغدادأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، بأن الجيش الأميركي سيسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إنه "إذا لم يغير البيت الأبيض مساره فسيسحب الجيش الأميركي جزءاً كبيراً من قواته هناك بحلول منتصف آذار/ مارس ثم بنحو كامل في الشهر الذي يليه نيسان/ أبريل حتى وإن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية شركائها الكرد في تلك المنطقة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 شباط/ فبراير الجاري أمام اللقاء الوزاري في مقر وزارة الخارجية أن التحالف الدولي سيعلن قد احتوى تنظيم داعش في سوريا والعراق بنسبة 100% وأن ما تبقى للتنظيم جيوب وهي متناثرة وخطرة جداً.

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن قراره سحب القوات الأميركية من سوريا، وسط معارضة داخلية أميركية.