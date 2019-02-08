أول تعليق من البنتاجون بشأن الانسحاب من سوريا

صدى البلد

نفى توم كروسون مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، الخميس، تحديد البنتاجون موعدا لسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشددا على أن إجراءات خروج الجنود الأمريكيين تنفذ وفقا لأجندة وتنسيق مع الحلفاء.

وأوضح كروسون لقناة "الحرة" الأمريكية أن عدم الإعلان عن جدول زمني للانسحاب من سوريا مرتبط بتوجيهات القادة العسكريين الانتهاء من القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان آليات استقرار تتبع عمليات الانسحاب غير المحددة الموعد حتى الآن.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قال في وقت سابق الخميس إن الجيش...