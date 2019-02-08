نيبينزيا: يجري إعداد جيش كوسوفو الألباني بمساعدة أميركا وحلف الأطلسي

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى الأمم المتحدة ​فاسيلي نيبينزيا​ في اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​ انه "بمساعدة ​الولايات المتحدة​ وحلف الشمال الأطلسي، يجري إعداد جيش ​كوسوفو​ الألباني، فضلا عن إمداده بالأسلحة والمعدات".

واستبعد وجود ضمانات بعدم استخدام ما يسمى بالقوات المسلحة لكوسوفو، التي تتكون في معظمها من الإرهابيين التابعين لـ "جيش تحرير كوسوفو"، ضد السكان الصرب.