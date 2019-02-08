الجبير التقى بومبيو وبحث معه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أفادت وكالة "واس" بأن وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ التقى في العاصمة الأميركية ​واشنطن​ نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

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