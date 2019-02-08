جنرال أميركي: الضربات الجوية ضد حركة الشباب في الصومال لن توقف الجهاديّين

أعلن قائد القيادة العسكريّة الأميركيّة في إفريقيا الجنرال ​توماس فالدهاوسر​ ان "الضربات الجوّية التي يشنّها ​الجيش الأميركي​ ضدّ ​حركة الشباب​ في ​الصومال​ لن توقف "الجهاديّين"، معتبرا ان " ​الجيش الوطني​ الصومالي يحتاج إلى أن يزداد عديده، وأن يتقدّم ويتحمّل مسؤوليّة أمن البلاد".

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