التليغراف: ماي تعتمد جدولا زمنيا جنونيا لإتمام صفقة الانفصال عن الاتحاد الاوروبي

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في مقال بعنوان "ماي تعتمد جدولا زمنيا جنونيا لإتمام صفقة الانفصال عن ​الاتحاد الاوروبي​ بينما مفاوضات بروكسل لا تراوح مكانها"، الى إن رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ تتعرض لاتهامات بأنها أقرت جدولا جنونيا لإتمام صفقة البريكست مع ​الاتحاد الأوروبي​ بعدما عادت للاتحاد الاوروبي سعيا وراء تعديل بعض بنود الاتفاق الذي رفضه مجلس العموم.

ولفتت الصيحفة البريطانية الى ان ​دونالد توسك​ رئيس ​المجلس الأوروبي​ أكد أن المفاوضات بين الجانبين لم تنجز شيئا حتى الآن، لكن رئيسة الوزراء لم تنس لدى لقائها بتوسك ان تنتقد تصريحاته السابقة التي قال فيها إن "دعاة البريكست الذين لم تكن لديهم خطة للخروج لهم مكان خاص في الجحيم".

واوضحت ان توسك رفض الاعتذار عن تصريحاته وقال نصا لماي "الحقيقة مؤلمة" قبل أن يشير إلى أن اقتراح ​جيريمي كوربين​ زعيم ​حزب العمال​ المعارض الاعتماد على نظام الاتحاد الجمركي الدائم يعتبر اقتراحا واعدا من حيث المبدأ. ولفتت الى إن ماي لم توضح للصحفيين كيف تنوي الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست قبل حلول الموعد النهائي و هو التاسع والعشرين من أذار المقبل الذي ستخرج ​بريطانيا​ فيه رسميا من الاتحاد الأوروبي.