مسؤول تركي: نتائجنا تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الأممي حول مقتل خاشقجي

أكد رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون بأن نتائج ​تركيا​ تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​. وشدد على ان "تركيا تؤكد التزامها بالتعاون مع تحقيق ​الأمم المتحدة​ بشأن مقتل خاشقجي"، معتبرا ان "الغياب التام للشفافية في قضية خاشقجي مثار قلق بالغ ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين ويجب على السلطات السعودية تسليم القتلة لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة".

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