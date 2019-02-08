غاتيلوف: نأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا.
وأكد غاتيلوف، أنه من السابق لآوانه تقييم عمل المبعوث الأممي الى سوريا لكن روسيا تدعم سعيه للحوار ومستعدة لتقديم له المساعدة المطلوبة.
وقال: "سيكون من السابق لأوانه الحكم على عمله في هذا المنصب الجديد. لكن عزمه على اقامة حوار بناء مع جميع الجهات المعنية ، وقبل كل شيء ، مع السوريين أنفسهم مع الحكومة والمعارضة شأن يستحق بالتأكيد الدعم".
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