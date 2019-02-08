اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة الى ان الانجاز الذي ينتظره الشعب اللبناني هو تفعيل الاقتصاد، واليوم يجب اعطاء الحكومة فرصة وعدم وضعها تحت الضغط المباشر وهي من المفترض ان تأخذ الثقة الاسبوع القادم.
وشدد على ضرورة التسريع بالتشريعات. واعتبر في حديث اذاعي، ان هناك نية للعمل في المجلس النيابي، لان الشارع لا يحمل كثيرا. واكد انه من السابق لاوانه الحديث عن زيادة الضرائب، لان هناك تعزيز الجباية في الكهرباء والعديد من الامور. اضاف "اشعر ان الهدف واحد لجميع الاطراف اليوم وهناك اصلاحات كثيرة يمكن تطبيقها كما هناك قرارات "غير شعبية" قد تأخذها الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: الاولوية اليوم هي تحريك الاقتصاد الوطني والتسريع بالتشريعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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