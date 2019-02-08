علامة: الاولوية اليوم هي تحريك الاقتصاد الوطني والتسريع بالتشريعات

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى ان الانجاز الذي ينتظره ​الشعب اللبناني​ هو تفعيل ​الاقتصاد​، واليوم يجب اعطاء ​الحكومة​ فرصة وعدم وضعها تحت الضغط المباشر وهي من المفترض ان تأخذ الثقة الاسبوع القادم.

وشدد على ضرورة التسريع بالتشريعات. واعتبر في حديث اذاعي، ان هناك نية للعمل في ​المجلس النيابي​، لان الشارع لا يحمل كثيرا. واكد انه من السابق لاوانه الحديث عن زيادة ​الضرائب​، لان هناك تعزيز الجباية في ​الكهرباء​ والعديد من الامور. اضاف "اشعر ان الهدف واحد لجميع الاطراف اليوم وهناك اصلاحات كثيرة يمكن تطبيقها كما هناك قرارات "غير شعبية" قد تأخذها الحكومة".