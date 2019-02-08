الديمقراطي رداً على المرعبي: لا يشرفنا استلام وزارة من وزير التوطين

ردّت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ببيان على الكلام الصادر عن الوزير السابق ​معين المرعبي​ بالقول: "أتحفنا المرعبي ببطولاته الوهمية بعدم نيّته تسليم وزارة شؤون النازحين للوزير ​صالح الغريب​، علّه يكون قد نسي أنّنا أصلاً لا يشرفنا أن نستلم هذه الوزارة الإنسانية بالدرجة الأولى من وزير أصبح عنواناً للتوطين والتآمر على النازحين ولبنان، ووزير هاجم باستمرار الجيش اللبناني الوطني الباسل".

واعتبرت المديرية أن "عمليّة التسلّم والتسليم ما هي إلا خطوة بروتوكولية تطبيقاً للأعراف، ولا ذكر لها في ​الدستور​، متمنية سحب ملف النازحين من التجاذبات السياسية واعتبارها قضية انسانية بالكامل. وتمنّت أن تأخذ العدالة مجراها في القضية التي رفعتها ​قيادة الجيش​ منذ سنوات على المرعبي بعد سلسلة الهجمات التي شنّها عليها".