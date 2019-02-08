بلدية بيروت تقرر تسمية جادة في العاصمة باسم الرئيس ميشال عون

قرر المجلس البلدي في ​بيروت​ بالاجماع تسمية الجادة الممتدة من جادة الرئيس ​اميل لحود​ ولغاية تمثال المغترب باسم جادة الرئيس العماد ​ميشال عون​ على ان تجري عليها أعمال توسعة وتطوير للبنية التحتية قبل افتتاحها.

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