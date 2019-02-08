توقيف 138 مطلوباً وضبط 991 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ أمس

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن ضبط 991 مخالفة ​سرعة زائدة​ أمس عن طريق الرادار. كما أفاجت بأنه تم توقيف 138 مطلوبا أمس، بجرائم: ​مخدرات​، سرقة، نشل و​اطلاق نار​.

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