قيومجيان: استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان يمرّ عبر حصر السلاح بيد الدولة

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، "ان استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ لها ركيزتان: الاصلاح المالي والاداري، وان نوحي بأننا دولة ذات سيادة عبر حصر قرار الحرب والسلم و​السلاح​ بيد الدولة، ولذلك اصرينا على موقفنا من بند ​المقاومة​".

ولفت قيومجيان في حديث اذاعي ان جلسة ​مجلس الوزراء​ امس كانت ممتازة وهادئة ومثمرة وسريعة، مبديا تفاؤله متفائل بأن الحكومة ستلتزم بوقف الهدر و​مكافحة الفساد​ لتوحي بالثقة للمجتمع الدولي".