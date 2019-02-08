قيومجيان: استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان يمرّ عبر حصر السلاح بيد الدولة

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، "ان استعادة ثقة المجتمع الدولي لها ركيزتان: الاصلاح المالي والاداري، وان نوحي بأننا دولة ذات سيادة عبر حصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة، ولذلك اصرينا على موقفنا من بند المقاومة".
ولفت قيومجيان في حديث اذاعي ان جلسة مجلس الوزراء امس كانت ممتازة وهادئة ومثمرة وسريعة، مبديا تفاؤله متفائل بأن الحكومة ستلتزم بوقف الهدر ومكافحة الفساد لتوحي بالثقة للمجتمع الدولي".
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