التنظيف بمكنسة كهربائية يثير حفيظة إيفانكا ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - (DW)

يبدو أن سعة صدر إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي ترامب لم تتسع كثيرا لعرض أثار السخرية حولها، حيث عبرت عن امتعاضها بطريقة دبلوماسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي أغضب ايفانكا؟ وما الذي يمكن مشاهدته في هذا العرض؟

منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يتعرض دونالد ترامب في كثير من الأحيان إلى انتقادات لاذعة بسبب تصرفاته "المثيرة للجدل" وطريقة حديثه، التي يراها البعض بأنها قد تفتقر إلى الكياسة، بحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

ويبدو أن دائرة الانتقادات و"السخرية"، اتسعت أيضاَ لتشمل باقي أفراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما ابنته إيفانكا ترامب، التي تحظى بمكانة خاصة لدى أبيها، وتظهر معه في الكثير من المناسبات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يُقام حالياً معرض "إيفانكا تنظف بمكنسة كهربائية"، إذ تم وضع امرأة تشبه إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، وهي تقوم بعملية الكنس وتجمع فتات الخبز في محاولة ربما للسخرية منها، حسب ما أورد موقع "Gmx"..

ويُطلب من الزائرين، الذين يزورون المعرض إلقاء الفتات على السجادة، بهدف رؤية إيفانكا وهي تنظف الأرض بابتسامة كبيرة تعلو محياها.

وفي نفس السياق، قالت المسؤولة على المعرض جنيفر روبيل إنها لم تكن تنوي أن يكون العمل حول إيفانكا ترامب نفسها، بيد أنها أضافت أنها رأت في الأمر وسيلة للتطرق إلى مفاهيم الأنوثة، التي تحيط بشخصية إيفانكا، وفق ما أشار إليه موقع"artnews".

وقالت روبيل إن وضع امرأة شبيهة بإيفانكا وهي تكنس لا يعد هجوماً على هذه الأخيرة.

بالمقابل، لم تتردد إيفانكا ترامب طويلاً في الرد على هذا المعرض، إذ كتبت في تغريدة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول "بإمكان النساء اختيار أن يطرحن بعضهن على الأرض أو مساعدة بعضهن في النهوض. لقد اخترت الخيار الثاني". الجدير ذكره أن المعرض افتتح في الأول من (فبراير 2019) وسيستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه.