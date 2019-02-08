مصرع 5 أشخاص جراء حريق بشقة سكنية في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الجمعة، إن خمسة أشخاص قتلوا جراء حريق اندلع في شقة بطابق علوي في مبنى سكني بجنوب غربي ألمانيا.

وشب الحريق في المبنى الواقع في لامبرشت بولاية راينلاند بالاتينات في حوالي الساعة 1030 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش).

وقال مكتب الشرطة الاقليمي ومكتب المدعي العام في بيان إن سبب الحريق لم يحدد بعد.

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