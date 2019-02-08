عين ماهل: انتخاب أمين شاني قائما بأعمال رئيس المجلس المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق مجلس محلي عين ماهل على انتخاب عضو سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي في القرية، أمين إبراهيم شاني، قائما بأعمال رئيس المجلس المحلي حسب بند 14 من قانون السلطات المحلية، وذلك خلال جلسة عقدت مساء أمسـ الخميس، بحضور غالبية أعضاء المجلس المحلي.

وبهذا سيكون شاني مسؤولا على ملف الاتصالات، الهندسة وترخيص المصالح التجارية.

ويبلغ شاني 33 عاما، كان مرشحا في المكان الثاني في قائمة الأخوة للعضوية ضمن التحالف المهلاوي برئاسة رئيس المجلس المحلي، أحمد خالد حبيب الله.

ويشار إلى أن هذه القائمة حصلت على 1308 أصوات، حيث تعتبر هذه النتيجة غير مسبوقة في الجولات الانتخابية السابقة في عين ماهل منذ العام 1964 .

كما يعتبر القائم بأعمال الرئيس، شاني، الأصغر سنا من بين النواب المنتخبين في السلطات المحلية العربية، وهو ناشط سياسي وعضو سكرتارية حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وناشط اجتماعي في عدة جمعيات تسعى لأعمال الخيرية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع في عين ماهل.

وبارك رئيس المجلس المحلي، حبيب الله، وطاقم الإدارة، انتخاب شاني، وقال: "إنني سعيد جدا بانتخاب أمين قائما بالأعمال، وفخور بأن يكون مساعدا في أداء مهام إدارة المجلس المحلي تجاه بلدنا عين ماهل، وإن الحمل ثقيل وبحاجة لشاب مثل أمين لديه الطاقات والقدرات الشبابية التي بدأنا نغرسها في المجلس المحلي، ليكونوا رياديين في قيادة المجتمع. وأتمنى له ولباقي الأعضاء النجاح والتوفيق سوية في خدمة بلدنا عين ماهل".

وعبر شاني عن ارتياحه وسعادته لانتخابه قائما بأعمال الرئيس مع صلاحيات تتسنى له العمل بشكل قانوني ورسمي في خدمة القرية والمساهمة في تطويرها بكافة المجالات. وقدم الشكر العميق لكل من منحه الثقة، مؤكدا أنه "سأكون عند حسن ظن الجميع، وتقديم ما هو أفضل لمصلحة القرية. إن شاء الله".