الاتحاد الإفريقي: القارة بها ثلث المشردين في العالم

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اللاجئون الأفارقة
ذكر تقرير للاتحاد الإفريقي، أن القارة يتواجد بها أكثر من ثلث الأشخاص المشردين قسرا في العالم، بينهم 6.3 مليون لاجئ و14.5 مليون مشرد (نازح داخليا)، فيما يعيش في القاهرة 509 آلاف و900 طالب لجوء، محذرا من تعرض هؤلاء المشردين النازحين قسرا، في كثير من الأحيان، للإيذاء والاستغلال والانتهاكات في سياق تدفقات الهجرة، إذ أن النزاعات والكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ وعوامل أخرى خلفت عددا كبيرا من المدنيين القارة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، خاصة أنه في كثير من الأحيان يجد النازحون داخليا أنفسهم في أوضاع عصيبة يصعب معها التوصل إلى حلول.
وحذر التقرير، الصادر اليوم الخميس، بشكل خاص من سوء حالة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال جراء المصاعب الكبيرة التي تحول دون قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه بينما يتم الاعتراف بالصلات بين النزوح من جهة والسلام والأمن والحكم من جهة أخرى، فإن البعد الإنمائي لهذه الظاهرة غير مقدر
وحذر التقرير، الصادر اليوم الخميس، بشكل خاص من سوء حالة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال جراء المصاعب الكبيرة التي تحول دون قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه بينما يتم الاعتراف بالصلات بين النزوح من جهة والسلام والأمن والحكم من جهة أخرى، فإن البعد الإنمائي لهذه الظاهرة غير مقدر وغير معترف به بشكل واضح.
وأوضح أنه نظرا لهذه التحديات والحاجة الماسة للاعتراف بالصلات بين النزوح والسلام والأمن من جهة والبعد التنموي من جهة أخرى، فقد اعتمدت جمعية الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ31، التي عقدت في نواكشوط العام الماضي، قرارا يعلن عام 2019 عاما "للاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليا: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في إفريقيا"، مضيفا أن اختيار هذا الموضوع لعام 2019 في إفريقيا جاء في الوقت المناسب.
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