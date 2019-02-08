أعلنت مفوضة الشئون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أمس الخميس، أن مجموعة الدول المشاركة في اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا أمهلت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة.
وقالت موجيريني خلال افتتاح اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا: "الاتحاد الأوروبي وأمريكا قررا تسريع الأمور السياسية نظرا إلى الوضع المتأزم في فنزويلا. وهدف المجموعة ليس إيجاد حلول لأن الحلول يجب أن تنشأ من الشعب الفنزويلي، ولكي يكون هناك حل سياسي، نحن هنا لتفهم الوضع في كاراكاس وهو أمر عاجل سببه الأزمة...
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحدد مهلة للرئيس الفنزويلي لإجراء انتخابات نزيهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.