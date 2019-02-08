الكونغرس يمهل ترامب اسبوعا للحصول على اجابات في قضية خاشقجي

وعّد مشرّعون أميركيّون باتّخاذ إجراء أكثر صرامة في حقّ السعوديّة، على خلفيّة قضيّة قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​. واعطى ​الكونغرس​ أمس الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مهلة حتّى يوم الجمعة المقبل، لتحديد ما إذا كان وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باغتيال خاشقجي الذي قُتل في القنصليّة السعوديّة في ​اسطنبول​ في 2 تشرين الأوّل الفائت.

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