مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 في انقلاب حافلة عمال بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نوفوسيبيرسك- أ ش أ: لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل عمالا من منجم "راسبادسكايا" في منطقة كيميروفو الروسية. وقال ممثل شركة "راسبادسكايا" للفحم في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " على الطريق التكنولوجي لمنجم "راسبادسكي" ، وقع حادث مروري أثناء نقل العمال لمكان عملهم ، قتل فيه ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون ".

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