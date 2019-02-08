5 مميزات جديدة في تصميم "فيسبوك ماسنجر" الجديد.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك مؤخرًا، تصميم جديد لتطبيق "ماسنجر" لمستخدمي نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، يضم التصميم الجديد 5 مميزات جديدة لا يمكن تخيلها، جاءت كالتالي:

1- 3 علامات تبويب:

يوفر "فيسبوك ماسنجر" حاليًا 3 أنواع جديدة من التبويب: الدردشات، والبحث عن أشخاص، واستكشاف الأشخاص والقصص.

2- تدرجات الألوان:

يمكن لمستخدمي "فيسبوك ماسنجر" تخصيص لون للرسائل الخاصة بهم، بمعنى أنه يمكن أن تخصص لونًا معينًا للدردشة في وقت معين، وبمجرد تمرير الدردشة إلى أعلى يتغير اللون إلى شكل معين، بحيث يميز المستخدم إذا ما كانت تلك الدردشة حاليا مهمة أم لا، أو إذا كانت تلك الدردشة جماعية أو شخصية.

3- ضوابط الدردشة:

بالتمرير فقط، يمكنك حاليا إما كتم الدردشة أو إغلاقها أو حذفها نهائيا أو بدء تشغيل الكاميرا أو مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

4- اقتباس ميزات جديدة

اقتبس التصميم الجديد لـ"ماسنجر" عددًا من الأزرار الجديد، من تطبيقات الدردشة الأخرى، مثل أزرار مشاركة الصور المتحركة بطريقة مرنة وسهلة، وستظهر بصورة واضحة في 4 نقاط بجوار حقل النص.

5- الوضع المظلم:

مكن "فيسبوك ماسنجر" الجديد، المستخدم من إمكانية اختيار "الوضع المظلم"، الذي يوفر ميزات عديدة أخرى لإراحة عين المستخدم.