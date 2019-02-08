الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسهيل الوصول إلى مخازن قمح في الحديدة

حث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اليوم الخميس، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على السماح بالوصول إلى مخزن أغذية كبير في الحديدة يحتوى على قمح يكفي لإطعام ملايين اليمنيين.

وقال المسؤول الأممي إنّ الانقلابيين الحوثيين يرفضون السماح لوكالات الأمم المتحدة بعبور خطوط المواجهة والوصول إلى مخازن البحر الأحمر الموجودة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، لأسباب أمنية.

وأضاف لوكوك، في بيان، أن "الحاجة العاجلة للوصول إلى المخازن تتزايد بشكل أكبر بمرور الوقت وزيادة مخاطر تلف القمح المتبقي".

وتابع "أناشد كل الأطراف خصوصاً المجموعات المرتبطة بالحوثيين تسهيل الوصول للمطاحن خلال الأيام المقبلة".

ويوجد في مخازن البحر الأحمر قمح يكفي لإطعام 7,3 ملايين شخص لمدة شهر، بحسب الأمم المتحدة. ولم يتمكّن برنامج الأغذة العالمي من الوصول إليها منذ سبتمبر 2018 بسبب تعنت ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وفشلت آخر مفاوضات لتأمين الوصول إلى المخازن، وقال لوكوك إنّ التوصل لحل لا يزال "صعب المنال".

والشهر الفائت، تضررت اثنتان من الصوامع التي تحتوي على مخزون كبير من القمح شرق مدينة الحديدة نتيجة قصف الانقلابيين الحوثيين لها.

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