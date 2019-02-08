الجثة المنتشلة من بحر المانش تعود لإيميليانو سالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة الإنجليزية، الليلة الفائتة، إن الجثة المنتشلة من حطام طائرة في بحر المانش تعود لمهاجم كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا.

وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن الجثة نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها، بعد انتشالها ليل الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 كانون الثاني/ يناير في طريقها من فرنسا إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وقالت شرطة دورسيت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني قرابة الساعة 23:00 ليل الخميس بتوقيت غرينيتش "تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (في جنوب إنكلترا)" في وقت سابق الخميس، مؤكدة أنها "تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلتي سالا وإيبوتسون "بهذه الأنباء، وستتم مواصلة تقديم الدعم لهما" من قبل متخصصين، مؤكدا الوقوف إلى جانب العائلتين "في هذا الوقت الصعب".

وكان المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية قد أوضح ليل الأربعاء أنه "في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام".

وكان على متن الطائرة سالا والطيار إيبوتسون فقط.

وتابع البيان الذي أشار أيضا إلى سوء الأحوال الجوية، أنه "لسوء الحظ فإن محاولات استعادة الحطام باءت بالفشل"، مؤكدا في الوقت عينه أن أشرطة مصورة تم التقاطها للحطام تحت الماء "ستوفر أدلة قيمة للتحقيق".

وكان المكتب قد أعلن، الإثنين، رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي. وأضاف في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من المركبة التي تعمل عن بعد)، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام".

وكان قد غادر سالا (28 عاما) والطيار إيبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز. وفقد أثر الطائرة عن شاشات الرادار على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش.

وكانت السلطات قد أوقفت بداية البحث عن الطائرة، قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث مولها دعم قدمه لاعبو كرة قدم، أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي، إضافة إلى العديد من المتبرعين عبر شبكة الانترنت.

وتجاوزت قيمة التبرعات 370 ألف يورو (422 ألف دولار).

ولم يتمكن سالا من خوض أي مباراة مع فريق كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان مصدر مقرب من نانت قد أفاد الأربعاء أن الأخير طلب من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإلزام كارديف دفع قيمة تعاقده مع المهاجم سالا. وبحسب المصدر فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابلة ضمه اللاعب، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال.