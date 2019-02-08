دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية

باريس (رويترز) - استدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا بعد ما وصفته باريس بأنه هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر ودا. © Reuters فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة".

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".

ووجه نائبا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني وهو من حزب الرابطة اليميني، ولويجي دي مايو من حركة (5-نجوم) الشعبوية المناهضة للمؤسسات انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مجموعة من القضايا. © Reuters فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية

وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية "كل هذه الأفعال تخلق وضعا خطيرا وهو ما يثير تساؤلات بشأن نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)