احتل فندق رياض خير الدين في مراكش قائمة أفضل الفنادق في إفريقيا حسب تقرير لموقع تريب أدفايزر المتخصص في السياحة. وصنف الفندق المراكشي الأفضل إفريقيّا، ضمن قائمة من 25 مؤسسة فندقية. وتلا الرياض مجمع فندقي يقع في أرخبيل زنجبار في تنزانيا، ثم فندق آخر يقع في مدينة كيب تاون جنوب الإفريقية. وجاء في المرتبة الرابعة فندق يقع في فاس، ثم فندق مغربي آخر في الصويرة، ويعتمد تصنيف تريب أدفايزر على عدد من العوامل، منها خدمة العملاء، والنظافة، وجودة الطعام، وأيضا آراء مرتادي الفنادق في الموقع السياحي العالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر رياض مراكشي أفضل فندق في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.