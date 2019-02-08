الجبير: حربنا مستمرة ضد رعاة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير التزام السعودية الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بما يحقق التعاون والتنسيق بين كل الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال لدى ترؤسه وفد السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن «ستسمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية، وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأضاف: نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم».

وأشار الجبير إلى «أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في عام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة».

يشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.

لقاءات الجبير مع وزراء خارجية 10 دول:

ياتسيك تشابوتوفيتش

بولندا

مارجو إليزابيث والستروم

السويد

جون ايف لودريان

فرنسا

هايكو ماس

ألمانيا

ستيف بلوك

هولندا

آندرس سامويلسن

الدنمارك

تيمو سويني

فنلندا

بافلو كليمكين

أوكرانيا

سايمون كوفيني

أيرلندا

محمد الحكيم

العراق