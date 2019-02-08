​الزراعة تُحصّن 500 ألف رأس ماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع حتى نهاية الشهر الجاري ومارس القادم.

وقالت محرز، لمصراوي، إن الحملة حصنت حتى الآن، 594110 حيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام، لافتة إلى أن التحصين بزيادة قدرها 84589 عن العدد المحصن في الفترة المناظرة بالحملة الماضية.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول في الأعداد المحصنة (69 ألفا، بينما احتلت كل من المنوفية (64 ألفا)، والدقهلية (58 ألفًا)المركزين الثاني والثالث.

وأشارت إلى أن عمليات التحصين تستهدف كافة الماشية بمختلف أنواعها وأعمارها.

وناشدت محرز، المربين بضرورة معاونة لجان التحصين للحد من انتشار المرض للحفاظ على الثروة الحيوانية.​