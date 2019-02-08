"الوفد": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نتاج جهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أشادت الخبيرة الاقتصادية ولاء الصبان، مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد، بترأس مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ، مشيرة إلى أن هذا نتاج دور القيادة السياسية خلال الفترة الماضية وتحركات الرئيس السيسي في أفريقيا من أجل تحقيق الصالح العام للجميع.
وأضافت "الصبان"، في بيان، أن جهد الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية حققت العديد من النجاحات الخارجية خاصة فيما يتعلق بالقارة السمراء لافتة إلى أن هذا ساهم في عودة مصر لتكون قلب القارة من جديد.
وأوضحت مساعد رئيس الوفد، أن الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وخصص لجنة تهتم بجميع قضايا دول القارة ودول حوض النيل.
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