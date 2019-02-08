شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت وسائل إعلام صهيونية أن إيران قامت بإنشاء مصنع صواريخ متطورة في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، لافتة إلى أنها معدة ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب الله.
ونقلت القناة الثانية عشرة العبرية، عن مصادرها أن إيران أقامت مصنعا جديدا للصواريخ المتطورة قرب قرية صافيتا باللاذقية، موضحة أنها “بذلت جهودا كبيرة لإخفاء المصنع”، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وأضافت أنه وفقا للتفاصيل المتوفرة، فقد شُيد المصنع الإيراني على منشآت وهيئات تابعة للوكالة السورية للأبحاث العلمية، وكذلك لمؤسسة تحمل اسم OTI.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.