شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت وسائل إعلام صهيونية أن إيران قامت بإنشاء مصنع صواريخ متطورة في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، لافتة إلى أنها معدة ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب الله.

ونقلت القناة الثانية عشرة العبرية، عن مصادرها أن إيران أقامت مصنعا جديدا للصواريخ المتطورة قرب قرية صافيتا باللاذقية، موضحة أنها “بذلت جهودا كبيرة لإخفاء المصنع”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضافت أنه وفقا للتفاصيل المتوفرة، فقد شُيد المصنع الإيراني على منشآت وهيئات تابعة للوكالة السورية للأبحاث العلمية، وكذلك لمؤسسة تحمل اسم OTI.