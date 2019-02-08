شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي جاهز لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
وقال كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر.
ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.
إلى ذلك، قال غوايدو في مقابلة مع قناة «سكاي تي.جي 24» الإيطالية: لقد أطلقت مناشدة لكي يتمكن جميع من يمكنهم مساعدتنا، مثل الأب الأقدس، من التعاون لإنهاء اغتصاب السلطة، ومن أجل حكومة انتقالية، ومن أجل انتخابات نزيهة حقا في فنزويلا، في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء من الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا لا تشمل التدخل المباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي جاهز لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.