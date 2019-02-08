صحيفة: أمريكا ستنسحب من سوريا بشكل كامل نهاية أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، إن الجيش الأمريكي يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية شهر أبريل/نيسان.

وكان البيت الأبيض أعلن بدء عملية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن البيت الأبيض أكد مرارا أنه لا يوجد خطة زمنية محددة لسحب القوات من سوريا.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن "تلك الانتصارات على تنظيم داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته، بدأنا إعادة القوات الأمريكية مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

أعقب ذلك أن أعلن مسؤول أمريكي إجلاء موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي إنه سيتم سحب كل القوات الأمريكية عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تغريدة على "تويتر" أن "الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مضيفاً أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.