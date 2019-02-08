المتحدث باسم الخارجية الاميركية حث إيران على وقف إطلاق صواريخ فضائية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، أن "واشنطن على علم بتقارير عن فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي نفذتها إيران الشهر الماضي"، داعيا طهران لوقف مثل هذه العمليات.
ولفت إلى أن "تصرفات طهران تناقض بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحث إيران على الامتناع عن التجارب الصاروخية".
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