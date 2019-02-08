السفير الروسي لدى إسرائيل: لا ننوي نقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس

أكد السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي فيكتوروف أن "روسيا لا تنوي نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس"، مشددا على "التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة".
ولفت إلى أن "روسيا تلتزم روسيا بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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