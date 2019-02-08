أمر الملك المغربي ​محمد السادس​، بتجنيد 10 آلاف عنصر خلال ​السنة​ الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق ب​الخدمة العسكرية​.

كانت هذه تفاصيل خبر الملك المغربي أمر بتجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.