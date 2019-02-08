أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​فنزويلا​، إليوت أبرامز، أن ​الولايات المتحدة​ ستفرض قيودا على نظام التأشيرات لأعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، ​نيكولاس مادورو​، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني رئيسا مؤقتا للبلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الاميركي لفنزويلا:سنفرض تأشيرة دخول على أعضاء الجمعية التأسيسية لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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