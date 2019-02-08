3 جرحى في اطلاق نار في شارع مار الياس في سن الفيل

افادت معلومات صحفية بأن ثلاثة جرحى سقطوا جراء ​اطلاق نار​ في شارع ​مار الياس​ - ​سن الفيل​ من قبل مجهول يستقل دراجة نارية. والجرحى هم (م.ح) و(م.ف) وشخص من التابعية السورية يعمل في محل لبيع و تأجير الاراكيل. حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتستعين بعدد من الكاميرات المثبتة في المنطقة لمعرفة هوية مطلق النار والطريق التي سلكها.

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