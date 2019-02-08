ميليشيات الحوثي تعتقل قيادات موالية لها في ريمة

عدن (الاتحاد) اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد قياداتها في محافظة ريمة غرب اليمن، عقب تصاعد حدة الخلافات التي تعصف بقيادات الميليشيات لبسط النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة في المحافظات الواقعة تحت قبضتهم.

وقال مصدر محلي في ريمة، إن الميليشيات اعتقلت حوثياً يدعى أبو عبدالملك البريد، وكان مسؤولاً عن حشد مقاتلين في المحافظة وإرسالهم للجبهات، موضحاً أن اعتقال القيادات جاء على خلفية خلافات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة خلال الأيام الماضية. وأضاف المصدر أن عملية اعتقال القيادي البريد وقعت في العاصمة صنعاء، عقب خلافات مع الميليشيات، الأمر الذي أثار حفيظة موالين له موجودين في جبهات قتالية أخرى، ما دفعهم إلى أعلان الانشقاق والعودة إلى ديارهم.

وأعلنت عدد من القبائل الموالية للميليشيات الحوثية في ريمة عن رفضها لعملية الاعتقال التي طالت ما يسمى رئيس الملتقى العسكري بالمحافظة، مهددة بالتصعيد وسحب المقاتلين الذين تم إرسالهم للجبهات للمشاركة مع الميليشيات الانقلابية في حربها، خصوصاً في جبهات الحديدة المحاذية لمحافظة ريمة.

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