رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا بإنشاء هيئة المساهمات المجتمعية

كتبت ليندا سليم
أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”.
ونص القانون على أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.
وبموجب هذا القانون تختص الهيئة بجمع المساهمات المالية والعينية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد كجزء من مسؤوليتهم تجاه المجتمع لإنفاقها أو توجيهها في خدمة المجتمع بالإضافة إلى بناء وتطوير منظومة متكاملة للعمل الخدمي
وشملت اختصاصات الهيئة تفعيل المسؤولية المجتمعية في إمارة أبوظبي وذلك عن طريق إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة لخدمة المجتمع بجانب تطوير ووضع أطر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل وضع الأطر والنماذج التعاقدية للمشاريع ذات الطابع الخدمي
ونص القانون على أن تقوم الهيئة بإيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل التطوعي المجتمعي في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء وإدارة محفظة تهدف إلى استقطاب المساهمات المجتمعية من المصادر المختلفة واستثمارها في المشاريع الاجتماعية بما يسهم في مواجهة التحديات والاحتياجات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعمل الهيئة على تعزيز مبادئ التسامح والمسؤولية المجتمعية من خلال برامج توعوية وبرامج المساهمة المجتمعية مع الجهات المعنية وإنشاء شراكات مع المؤسسات والجهات المجتمعية المحلية والاتحادية والدولية في كافة المجالات المرتبطة بأهدافها.
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