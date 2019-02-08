كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: واشنطن لن تبيع صواريخ "باتريوت" لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن لن تستطيع بيع منظومات "باتريوت" لتركيا في حال مواصلة صفقة إس-400 الروسية.



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "حريت" التركية، اليوم: "لن نطلب إذنا من الكونغرس، ونحن قلقون جدا من أن اقتناء تركيا لصواريخ إس-400 سيعرّض للخطر المشاركة التركية في برنامج مقاتلات "إف-35" (من الجيل الخامس).



وصادقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع دفعة من منظومات "باتريوت" لتركيا، تقدر بـ 3,5 مليار دولار.



ورفضت أنقرة الاقتراح الأمريكي القاضي بتخلي تركيا عن شراء صواريخ إس-400 الروسية مقابل توريد صواريخ "باتريوت" لها.



ويوم 10 يناير الماضي، صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لا تقبل شروط واشنطن في موضوع شراء صواريخ “باتريوت”. وأوضح الوزير أن أنقرة قد تشتري صواريخ من هذا الطراز إذا كانت الشروط مواتية.