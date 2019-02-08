كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف مصنع صواريخ إيراني في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت إيران مصنع صواريخ متطورة في مدينة اللاذقية غربي سوريا ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب الله، وبذلت جهودا كبيرة لإخفائه، وفقا لوسائل إعلام إسرئيلية.

ويأتي ذلك في سبيل إيران لتمديد نفوذها وزعزعة أمن المنطقة ودليل آخر على وسائلها التخريبية.

المصنع الذي تم الكشف عنه شيّد باسم هيئات تابعة للوكالة السورية للأبحاث العلمية ولمؤسسة تحمل اسم OTI، حسبما ذكرت القناة الثانية عشرة العبرية.