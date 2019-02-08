الملك يعين 6 ولاة.. منهم “اليعقوبي” بالرباط و”مهيدية” بطنجة و”بيكرات” بالعيون

طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالمجلس الوزاري عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وبينما لم تصدر لائحة التعيينات بشكل رسمي لحد الآن، قال مصدر مسؤول لـ”اليوم 24″، إن التعيينات شملت 6 مناصب للولاة، نصف جهات المملكة.

ويتعلق الأمر بتعيين سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذي عين واليا على جهة الدارالبيضاء سطات.

بينما تم تعيين محمد مهيدية، واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، مكان محمد اليعقوبي الذي عين واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما يشبه تبادل المناصب بين الواليين.

وعين أيضا بحسب نفس المصدر، عبد السلام بيكرات، واليا على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وعوضه على رأس ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، العامل السابق لمدينة سطات.

كما عين بوشعاب يحظيه، واليا على جهة كلميم واد نون، بعدما كان واليا على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.

وشملت التعيينات عددا من العمال، من بينهم منصب عامل إقليم سيدي قاسم، الذي عين فيه الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلف بالهجرة وئؤون الجالية.