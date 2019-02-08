لعربي إمغران.. فنان يحكي قصة خيانة حبيبته له عبر “أريناس” –فيديو

أصدر الفنان الأمازيغي لعربي إمغران، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة بعنوان “أريناس” على طريقة الفيديو كليب، وحقق في وقت قصير أزيد من 30 ألف مشاهدة على قناته الرسمية التي تضم أزيد من 135 ألف متابع.

ويحكي المغني الشاب من خلال أغنيته قصته مع حبيبته التي خانته، مع نقل جمال مناطق الجنوب، حيث تم تصوير الفيديو كليب ما بين تارودانت وأكادير، ومن أعلى نقطة في الأطلس الكبير “بحيرة إفني”.

وكشف لعربي في تصريحه إنه اعتمد على توزيع جديد في الأغنية الأمازيغية، واعتمد على “لوك” مختلف عن السابق، وحاول من خلال الأغنية تقريب الأغنية الأمازيغية الشبابية من الجمهور.

وبدأ لعربي إمغران مساره الفني قبل 20 سنة، بجماعة ويجان إقليم تزنيت دوار أسكا قرب دوار أنو نعدو مسقط رأس الأب الروحي للأغنية الأمازيغية الراحل الرايس الحاج بلعيد، رفقة مجموعة إمغران التي استطاعت تحقيق مسار متميز في مدة وجيزة بالتحاق المبدع الشاب لعربي إمغران وذلك من خلال أعماله الفنية المتنوعة والمتجددة كلمة ولحن وأداء .

ويملك لعربي أزيد من 35 ألبوم غنائي، و 11 أغنية مصورة على طريقة الفيديو، و 10 البومات من سلسلة الأغاني الخالدة لكبار الروايس التي يتم الاعتماد عليها كمادة أكاديمية ومرجع فني من طرف الباحثين والنقاد في الفن الأمازيغي.