إيمري: بوسع الآرسنال الوصول إلى المربع الذهبي بالدوري إذا ما...

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، إلى أن نتائج فريقه خارج ملعبه، ليست مرضية بشكل كافٍ للوصول بعيدا في الدوري، وفقا لا أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال إيمري إنه بإمكان فريقه إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، لكن عليه حصد المزيد من النقاط خارج أرضه بتحسين أداء دفاعه الضعيف وعقلية اللاعبين، إذ إن آرسنال، صاحب المركز السادس المتأخر بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، لم يفُز في ست مباريات خارج أرضه منذ تغلبه 2-1 في بورنموث في تشرين الثاني/ نوفمبر.

إلا أن آرسنال، انتصر في ست مباريات متتالية على ملعبه ليظل على قرب من فرق المقدمة. ورغم ذلك ما يزال الفريق هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة في أي مباراة خاضها خارج ملعبه حتى الآن هذا الموسم، رغم تجربة إيمري لعدة خطط في الدفاع.

وأبلغ إيمري الصحافيين قبل الخروج لمواجهة هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب يوم السبت: "نحن أقوياء على أرضنا لكني أعتقد أننا بحاجة للتحسن خارج ملعبنا. بدأنا بشكل جيد العمل على تغيير عقلية اللاعبين لحصد المزيد من النقاط خارج أرضنا(...) أنا أول المنتقدين لنفسي. يمكننا أن نكون ضمن المربع الذهبي لكن المهمة ليست سهلة. كل مباراة خارج ملعبنا ستكون تحديا جديدا لكنها فرصة كبيرة لحصد ثلاث نقاط".

وأضاف إيمري: "ندرك أن علينا تحسين الدفاع. جربنا اللعب في الدفاع بلاعبين اثنين وبثلاثة لاعبين. علينا التحلي بالصبر والهدوء والأهم من كل هذا مواصلة العمل".

وعاد المدافع الألماني شكودران مصطفى ولاعب الوسط هنريخ مخيتاريان إلى التدريبات بعد شفائهما من الإصابة وربما يتمكن اللاعب الأرميني من المشاركة بعد غياب سبعة أسابيع.

وقال إيمري "بعد ستة أسابيع من الإصابة فكرنا أن (مخيتاريان) لم يكن جاهزا للعب أمام مانشستر سيتي. هذا الأسبوع فكرت لأول مرة أن بإمكانه العودة لصفوف الفريق".