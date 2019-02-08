اليمن: أنباء عن انسحاب المغرب من التحالف بقيادة السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام مغربية، مساء الخميس، إن الرباط انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية، بينها موقع "اليوم 24"، نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه، دون تفاصيل.

وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده "غيّرت" مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأضاف بوريطة، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، أن المغرب شارك في أنشطة التحالف، و"غيّر مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني".

ويعد ذلك التصريح الأول من نوعه، عقب تقارير محلية أشارت إلى انسحاب الرباط من العمليات التي يقودها التحالف العربي.

وأكد بوريطة عدم مشاركة بلاده في المناورات العسكرية الأخيرة التي شاركت فيها دول الخليج، مضيفا أن الرباط لم تشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول التحالف.

يشار إلى أن المغرب غاب للمرة الثانية على التوالي بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مناورات "الموج الأحمر" في السعودية.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.